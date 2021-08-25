إيطاليا: إيقاف المعلمين والمعلمات الذين رفضوا لقاح كورونا عن العمل

طلبت وزارة التعليم في إيطاليا، إيقاف المعلمين والمعلمات الذين رفضوا لقاح كورونا. والذين لم يحصلوا منهم على “شهادة التطعيم” ومنعهم من دخول المدارس.

وأشارت صحيفة “اسكولى انفورمى” الإيطالية إلى أن وزارة التعليم شددت على حصول جميع العاملين بالمدارس على لقاح كورونا. وفي حالة عدم تلقى اللقاح فلن يكون هناك وظيفة في أي مدرسة وسيتم إيقافه.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الإيطالية قالت إن الشهادة الصحية شرط أساسي للعودة إلى المدارس. ولذلك، فإنه سيتم إيقاف معلمي المدارس الابتدائية والثانوية الذين لم يحصلوا على الشهادة الصحية. ومن اليوم الخامس لعدم الحصول على الشهادة الصحية والغياب سيتم وقف الراتب