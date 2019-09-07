إيطاليا: اعتقال 8 تونسيين وإيطاليين بينهم إمام مسجد بتهمة تمويل الإرهاب

ألقت أجهزة الأمن الإيطالية، اليوم السبت، القبض على 10 أشخاص، بينهم إمام مسجد، بتهمة تمويل الإرهاب.

وجاء في بيان “الحرس المالي”، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية الإيطالية، أن المعتقلين هم 8 تونسيين وإيطاليان.

وأضاف أن من بين المعتقلين إمام أحد المساجد في إقليم أبروتسو، شرق العاصمة روما.

وحسب البيان، كان المتهمون يجرون معاملات زائفة عبر عدد من شركاتهم، لسحب مبالغ مالية كبيرة، عن طريق التهرب من الضرائب.

وتابع “الحرس المالي” أن المتهمين خصصوا هذه المبالغ لتمويل نشاطات تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي.

وكذلك نشاطات عدد من أئمة المساجد الذين كان أحدهم أدين في إيطاليا سابقا بتهمة الانخراط في أنشطة إرهابية.

وأورد أن المتهمين استخدموا ألمانيا وبلجيكا وبريطانيا كمحطات “ترانزيت” للتدفقات المالية الموجهة إلى كل من تركيا وسوريا.

وذكر البيان أيضا أن أجهزة الأمن صادرت أصولا مصرفية وممتلكات تابعة للمعتقلين تتجاوز قيمتها 1.1 مليون يورو.