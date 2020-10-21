إيطاليا: التوقيع على مرسوم حظر التجول الليلى في إقليم لومبارديا

وقع وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانتسا، وحاكم الإقليم أتّيليو فونتانا اليوم الأربعاء، على مرسوم حظر التجول الليلي في الإقليم.

وينطلق موعد الحجر الصحي بدءًا من الساعة الحادية عشرة مساء حتى الخامسة صباحًا، ويسري مفعوله اعتبارًا من غد الخميس.

ويستثني المرسوم التحركات التي يتطلبها العمل أو حالات الضرورة أو لأسباب صحية.

وحسبما أوردت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية، يظل الحظر ساري المفعول حتى 13 نوفمبر المقبل.

ويأتي التوقيع على هذا المرسوم بعد ورود أنباء عن رفض زعيم حزب الرابطة، ماتيو سالفيني للحظر الليلي.

وأعلن سالفيني الأسبوع الماضي رفضه لفرض حظر التجول الليلي على المستوى الوطني

وأعرب زعيم حزب الرابطة المعارض عن أمله في عدم التفكير في الإغلاق مرة أخرى، لأنه سيتسبب في كارثة بالنسبة لإيطاليا.