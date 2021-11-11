إيطاليا: القبض على 6 أشخاص بتهمة التحريض على العنف والإرهاب

أعلنت وكالة الأنباء الإيطالية وفقا لمصادر أمنية أن العملية الأمنية التي جرت اليوم الخميس. أسفرت عن القبض على 6 عناصر خارجة عن القانون بتهمة التحريض على العنف والإرهاب .

وأوضحت المصادر، أن عناصر وحدة العمليات الخاصة (ROS) التابعة لقوات الدرك كارابينييري الذين نفذوا العملية. بدعم من قياداتهم الإقليمية، استهدفوا بالإجراءات الاحترازية التي أصدرتها المحكمة ستة عناصر خارجة عن القانون.

مشيرة إلى خضوعهم للتحقيق في جرائم التحريض على الجريمة التي تفاقمت بأغراض الإرهاب وتخريب النظام الديمقراطي.

وأشارت المصادر، إلى أن النشاط التحريضي تم من خلال كتابات ورسائل بُثت على صفحات الانترنت والتواصل الاجتماعي.

وقررت الحكومة الإيطالية حظر المظاهرات المناهضة للقاح في مراكز المدن. حيث أنها تسفر عن المزيد من الخسائر من شل الطرق الرئيسية وزيادة فى انتشار فيروس كورونا. وذلك لأن المحتجين لا يرتدون الكمامات، كما أنهم لا يلتزموا بالمسافات المطلوبة، مما يعزز من تفشى الوباء.

وأشارت صحيفة ” لاريبوبليكا” الإيطالية، إلى أن اتحاد التجار فى إيطاليا أعربوا عن رفضهم لتلك الاحتجاجات. بعد خسائر تكبدها تصل إلى 30% فى حجم التداول الإسبوعى.

وردد رئيس الجمهورية، سيرجيو ماتاريلا، غضب غالبية البلاد المؤيدين للقاحات والشهادة الصحية لكوفيد “العدو هو الفيروس وليس أدوات مكافحته”. وحذر ماتاريلا في مجلس الرابطة الوطنية للبلديات (ANCI) من أن المظاهرات المناهضة للقاح تشكل تهديدًا للبلاد.

أضاف ماتاريلا “في كثير من الأحيان مع التخلي الفاضح عن أجهزة الحماية الشخصية والقواعد الاحترازية ضد كورونا. تسببت في زيادة خطيرة في العدوى”.

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