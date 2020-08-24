إيطاليا تبدأ التجارب البشرية على لقاح محتمل ضدّ “كورونا”

أعلنت إيطاليا عن بدء التجارب البشرية على لقاح محتمل ضدّ فيروس “كورونا” يجري تطويره من طرف شركة “ريثيرا” التي يقع مقرها في العاصمة روما.

ووفق موقع “روسيا اليوم”، فإن معهد “لادزارو سبالانساني”، وهو مستشفى في روما متخصص في الأمراض المعدية، سيجري تجارب على 90 متطوعا خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضحت السلطات الإيطالية بأن اللقاح المحتمل “جي.آر.إيه.دي-كوف2” ضدّ فيروس “كورونا” تطوّره شركة “ريثيرا” التي مقرها روما، حيث مسّت التجارب الأولية حيوانات في “لاتسيو” وأظهر اللقاح نتائج مبشّرة.

وأكد فرانشيسكو فايا، مدير الشؤون الصحية في مستشفى “لادزارو سبالانساني”، إن متلقي اللقاح الأول سيخضع للمراقبة 4 ساعات ليبقى بعدها تحت المراقبة 12 أسبوعا.

مضيفا بالقول:”سنرى إذا كانت للقاح آثار جانبية أو يؤدي إلى إنتاج أجسام مضادة دفاعية”، مؤكدا بأن المرحلة الثانية من التجربة ستجرى في بلدان بها معدلات أعلى من الإصابات، مثل المكسيك والبرازيل.

وكشف مدير الشؤون الصحية في مستشفى “لادزارو سبالانساني”، حسب وكالة “رويترز” بأن الجرعات الأولى من اللقاح ستطرح في السوق خلال الربيع القادم إذا تم العمل بسرعة.