إيطاليا تتابع بإهتمام التغيرات العميقة الجارية في الجزائر منذ إنتخاب الرئيس تبون

الوطني
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إيطاليا تتابع بإهتمام التغيرات العميقة الجارية في الجزائر منذ إنتخاب الرئيس تبون
بقلم م . فيصل

إستقبل رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي اليوم الثلاثاء سفير إيطاليا في الجزائر، جيوفاني بوقلياز.

وخلال اللقاء تطرق الطرفان إلى الى تجربة السلطة الوطنية المستقلة للرئاسيات في تنظيم ومراقبة الانتخابات في الجزائر.

كما تباحث الطرفان التحضيرات الجارية للإستحقاقات المقبلة لاسيما التشريعية المسبقة.

وعقب اللقاء صرح السفير الإيطالي أن ايطاليا تتابع “بإهتمام” التغيرات العميقة الجارية في الجزائر منذ انتخاب الرئيس تبون.

وجدد جيوفاني بوقلياز إرادة بلده في  تعميق سبل التعاون مع الجزائر  البلد الصديق والجار .


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