إيطاليا تتحدى السويد في الملحق الأوروبي لخطف تأشيرة المونديال

تتجه الأنظار سهرة اليوم (20.45)، إلى ملعب “فريندز آرينا” بالسويد، أين سيواجه المنتخب المحلي نظيره الإيطالي في الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال روسيا.

منتخب إيطاليا لم يشارك في الملحق المؤهل للمونديال منذ 20 سنة، حيث كانت آخر مباراة خاضها ضد المنتخب الروسي التي شهدت أول مشاركة لجيجي بوفون.

ويعول بوفون على زملائه من أجل رفع التحدي والعودة بنتيجة إيجابية قبل مواجهة العودة المقرر إجرائها في السان سيرو يوم الإثنين المقبل.

من جهة أخرى المنتخب السويدي الذي قدم أداء رائع في تصفيات المونديال رغم احتلاله وصافة مجموعته يأمل في صنع المفاجئة وإقصاء الأتزوري.