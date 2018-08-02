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إيطاليا تحتجز وزيرا مصريا سابقا هاربا تمهيدا لتسليمه

الوطني
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إيطاليا تحتجز وزيرا مصريا سابقا هاربا تمهيدا لتسليمه
بقلم أمينة ج

كشف وزير الدولة المصري للشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق محمد محسوب أن الشرطة الإيطالية احتجزته قرب مدينة كاتانيا تمهيدا لتسليمه للقاهرة من أجل تنفيذ أحكام قضائية صدرت بحقه.

وأوضح محسوب في تغريدة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الشرطة الايطالية احتجزته منذ 3 ساعات قرب مدينة كاتانيا
وذلك بطلب من السلطة المصرية لتسليمه رافضة الافصاح عن التهم الموجهة إليه.


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