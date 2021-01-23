إيطاليا تحظر تيك توك للصغار بعد وفاة طفلة بسبب “لعبة الوشاح”

قامت السلطات في إيطاليا، أمس الجمعة، بحجب تطبيق “تيك توك” مؤقتا عن المستخدمين الصغار، حتى تاريخ 15 فيفري المقبل.

وجاء هذا القرار، بعد وفاة طفلة كانت تشارك في “لعبة الوشاح”.

وحسب بيان لهيئة حماية البيانات الإيطالية، فإن استخدام الشبكة من قبل الذين لم يتم تحديد أعمارهم بـ”أمان كامل” محظور.

هذا وتعرضت طفلة إيطالية في العاشرة من عمرها للوفاة الدماغية، الخميس، بعد مشاركتها في تحدٍ على التطبيق.

وأقفلت الطفلة باب المرحاض على نفسها للمشاركة في التحدي، مستخدمة هاتفها لتصوير أدائها.

وعندما تنبهت شقيقتها البالغة خمس سنوات إلى كونها فاقدة الوعي، نقلها والداها على الفور إلى المستشفى، لكنها فارقت الحياة.

وتقضي “لعبة الوشاح” بأن يمتنع الأطفال عن التنفس حتى يفقدوا وعيهم لكي يشعروا بأحاسيس قوية.

وتعليقا على هذه الحادثة، أصدرت شبكة “تيك توك” بيانا شددت فيه على أن سلامة مستخدميها هي أولويتها “القصوى”.

مؤكدة أنها “بتصرف السلطات المختصة ومستعدة للتعاون معها في التحقيق”.