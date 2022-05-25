إيطاليا تخصص مقاتلتين من سلاحها الجوي لمرافقة الطائرة الرئاسية ترحيبًا برئيس الجمهورية

وقد صل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، إلى إيطاليا، حيث حطت الطائرة الرئاسية بمطار روما الدولي. فيوميتشينو، ليوناردو دا فنشي.

وغادر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، أرض الوطن. متوجها إلى إيطاليا في زيارة عمل تدوم 3 أيام بدعوة من نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا.

وكان في توديع رئيس الجمهورية كل من الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان. رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة. ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف.

وتكتسي هذه الزيارة أهمية بالغة في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في عديد المجالات.

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