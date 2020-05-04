إيطاليا تخفف قيود الحجر الكلي بسبب فيروس كورونا

بدأت إيطاليا اليوم الإثنين رفع قيود الحجر العام الذي فرضته لإحتواء فيروس كورونا، حيث سمحت لنحو 4.5 مليون شخص للعودة إلى أعمالهم.

وتتيح هذه القرارات الحكومية بالعودة التدريجية للحياة الطبيعية بعد قضائهم قرابة شهرين في منازلهم.

إذ سمحت للمصانع بإستئناف تشغيل خطوط الإنتاج وكذا فتح الحدائق للأطفال و لإلتقاء الأقارب مرة أخرى.

ويتعين للناس بعد رفع قيود الحجر الحفاظ على مسافات فيما بينهم، كما أن أغلب المتاجر ستبقى مغلقة حتى 18 من شهر ماي الجاري.

ويمكن للمطاعم بيع منتجاتها للزبائن دون السماح بالجلوس في حين ستبقى دور السنيما والمسارح مغلقة حتى إشعار آخر.