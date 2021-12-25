إيطاليا.. تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بداية الجائحة

كشفت السلطات الصحية في البرتغال، اليوم السبت، أن متحور “أوميكرون” الجديد أصبح السلالة السائدة من فيروس كورونا في البلاد.

وذلك على خلفية ارتفاع وتيرة الإصابات في الأسابيع الماضية في البلاد.

وحسب المديرية العامة للصحة في البرتغال، فإن المتحور أوميكرون أصبح سائدا بنسبة 61.5 % من الحالات حسب إحصاءات 22 ديسمبر.

وتعتبر البرتغال بين الدول ذات أعلى نسبة تطعيم ضد فيروس كورونا على مستوى العالم، كما شرعت في تطعيم الأطفال فوق الخمس سنين.

هذا وسجلت السلطات الصحية في البرتغال، أمس الجمعةـ12943 إصابة جديدة و11 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة، في أكبر حصيلة منذ أواخر جانفي السابق.