إيطاليا.. تسجيل 260 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا
أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الأحد، تسجيل 260 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وهي أدنى حصيلة سجلت في البلاد منذ تاريخ الـ14 مارس.
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