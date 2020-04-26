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إيطاليا.. تسجيل 260 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

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إيطاليا.. تسجيل 260 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا
بقلم فوزية.م

أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الأحد، تسجيل 260 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وهي أدنى حصيلة سجلت في البلاد منذ تاريخ الـ14 مارس.

 


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