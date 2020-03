إيطاليا تسخر رحلات جوية خاصة لنقل مواطنيها العالقين بالجزائر

وأكدت سفارة إيطاليا لدى الجزائر، في بيان لها اليوم الجمعة، التزام الحكومة الإيطالية، بتسهيل عودة آلاف المواطنين المتواجدين بالخارج، بالتنسيق مع وحدة الأزمات بوزارة الخارجية الإيطالية.

وحسب البيان، تم تسخير الرحلات الجوية الخاصة، مع الدول التي لم يعد من الممكن تشغيل الرحلات العادية عليها، بسبب القيود المفروضة على الحركة الجوية من وإلى إيطاليا.

وبالنسبة للجزائر، تم تسخير رحلتين يوم السبت من الجزائر إلى روما عند منتصف النهار، والرحلة الجوية الثانية على الساعة الواحدة زوالا.

وأشارت سفارة إيطاليا بالجزائر، أنه على الركاب الالتزام بإبلاغ الدخول إلى إيطاليا لقسم الوقاية التابع لشركة الرعاية الصحية.

وأوضحت أنه سيتم إخضاع جميع الوافدين إلى إيطاليا للحجر الصحي، لمدة 14 يوما، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

أما بالنسبة للركاب الذين يدخلون إيطاليا بدافع العمل،ـ فيخضعون للحجر الصحي لمدة 72 ساعة، ما لم يتم تمديدها بشكل معقول للاحتياجات المحددة لمدة 48 ساعة إضافية.

Prosegue senza sosta l’attività della #TaskForce di @ItalyinDZ 🇮🇹🇩🇿 in collaborazione con Unità di Crisi @ItalyMFA e @Alitalia ✈️. Previsti domani due voli speciali per favorire il rientro in #Italia di oltre 280 connazionali.

➡️ https://t.co/iooxV6PVDj pic.twitter.com/aKQe2FU5yS

— Italy in Algeria (@ItalyinDZ) March 20, 2020