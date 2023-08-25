إيطاليا تشاطر قلق الجزائر بشأن استعمال القوة في النيجر وتثمن مبادرة الرئيس تبون

تلقى وزير الخارجية، أحمد عطاف، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا من نظيره الإيطالي أنطونيو تاجاني.

وأعرب وزير الخارجية الإيطالي عن دعم حكومة بلاده وتثمينها عاليا مبادرة الرئيس عبد المجيد تبون. بإيفاد مبعوثين إلى النيجر ودول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. بغية توفير الشروط الضرورية لتغليب منطق الحل السياسي للأزمة في النيجر.

كما أشار أنطونيو تاجاني إلى أن إيطاليا تشاطر تماما قلق الجزائر بشأن تداعيات خيار اللجوء إلى استعمال القوة.