إيطاليا تضرب موعدا مع الأمل.. تسجيل أدنى حصيلة وفيات منذ بداية الوباء

سجلت إيطاليا، أمس الإثنين، أدنى حصيلة وفيات لها منذ بداية وباء “كورونا” في البلاد في 11 فيفري الفارط.

وأكدت وزارة الصحة الإيطالية بأن الجائحة بدأت في الانحسار مع ارتفاع نسبة المتعافين إلى حوالي 79 بالمئة من إجمالي الإصابات المؤكدة.

موضحة بأنها لم تسجل إلا 6 وفيات بالفيروس، وهي أدنى حصيلة على الإطلاق منذ بداية انتشار الجائحة، ليصبح إجمالي الوفيات 34744 حالة وفاة.

كما كشفت الوزارة انخفاض عدد الإصابات النشطة إلى 16496 مصاب، بينهم 1216 يتلقون العلاج اللازم، و96 مريضا في العناية المركزة.

موضحة بأن عدد المتعافين ارتفع إلى 189196 شخص من إجمالي 240436 مصاب بالفيروس، وذلك بعد رصد 126 حالة مؤكدة فقط.

وترى السلطات الإيطالية بأن هذه الإحصائيات مشجعة وتبعث على الأمل في انحسار الوباء وانتهائه، خاصة مع التزام المواطنين بالتدابير الصحية المتخذة بمثالية.