إيطاليا تعرب عن امتنانها العميق للجزائر نظير مساعدتها لها في أزمة كورونا

شكر السفير الإيطالي بالجزائر، باسكال فيريرا، أمس الثلاثاء، الجزائر، على وقوفها إلى جانب بلاده، خلال أزمة فيروس كورونا.

وعبر السفير، عن امتنانه العميق للجزائر التي وقفت إلى جانب إيطاليا خلال الأزمة.

مشددا على أن البلدين يوحدهما ماضٍ ثري جدا، وتربطهما علاقات ثنائية ودية وخالصة.

وقال السفير، في رسالة نشرها على صفحة السفارة بفايسبوك، بمناسبة العيد الوطني لبلده، إن إيطاليا تعد من بين البلدان الأولى في العالم التي عانت من عواقب الأزمة الصحية لكوفيد-19″.

ووصف السفير البلدين اللذين يوحدهما ماضٍ ثري جدا، بأنهما بوابتا أوروبا وافريقيا.

وأكد السفير الإيطالي، أن الجزائر وإيطاليا تجمعهما علاقات ثنائية ودية وخالصة ومشتركة.

وفي سياق آخر، شدد الدبلوماسي الإيطالي على أن الجزائر وبلده سيواصلان دعم الحلول السياسية الشاملة والمشتركة والدائمة في ليبيا.

https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=246921743232640