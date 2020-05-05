إيطاليا تعرض تصاريح عمل زراعي على 200 ألف مهاجر غير شرعي

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إيطاليا تعرض تصاريح عمل زراعي على 200 ألف مهاجر غير شرعي
بقلم نادية بن طاهر

تعتزم إيطاليا، منح تصاريح عمل، لآلاف المهاجرين غير الشرعيين، لمساعدة المزارعين، خلال جائحة كورونا.

وحسب ما نقلته وكالة “رويترز”، عن مصدر حكومي، فإن وزيرة الداخلية لوسيانا لامورجيز مستعدة لعرض تصاريح عمل مؤقتة على نحو 200 ألف مهاجر غير نظامي.

وحذرت جماعات الضغط الزراعية من أن إيطاليا ستضطر للتخلص من كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بسبب عدم وجود عمالة كافية لجمع المحاصيل.

وتوقف التدفق الموسمي للعمالة الوافدة التي تساعد في الزراعة بسبب القيود على السفر إلى إيطاليا، منذ تفشي فيروس كورونا في فيفري الماضي.


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