إيطاليا تفتح أبوابها للعمال الأجانب

تم تقديم عدد كبير جدًا من طلبات العمل الزراعي في إيطاليا من قبل مواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي. في 25 مارس 2024، المعروف باسم “يوم النقر”.

وكان العمال يتنافسون للحصول على تأشيرة مدتها ستة أو تسعة أشهر تسمح لهم بالقدوم والعمل في إيطاليا في القطاع الزراعي.

هذا العام، ستقبل إيطاليا حوالي 89 ألف عامل أجنبي لسد فجوات نقص العمالة في مختلف القطاعات.

في جزء من الثانية، تلقى مقر فورلي المخصص لقبول الطلبات لمنطقة رومانيا بأكملها 250 طلبًا من مواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي. يبحثون عن عمل يتعلق بالزراعة في إيطاليا. تم استلام الطلبات في 25 مارس، وهو ما يسمى أيضًا “يوم النقر”.