 إيطاليا تفتح أبوابها للعمال الجزائريين

أعلنت إيطاليا عن تقديم ما يقرب من 83 ألف تصريح عمل لمواطني البلدان الأخرى، ولا سيما للجزائريين.

في الواقع، من أجل تعزيز قطاعات نشاطها المختلفة، أعلنت إيطاليا عن عدد تصاريح العمل المصرح بها للأجانب.

ففي إطار قانون حكومي، تمنح جمهورية إيطاليا الجزائريين وغيرهم من المواطنين فرصة الحصول على وظيفة.

ليس هذا فقط، فقد تم فتح باب التوظيف أيضا لمواطني كوريا واليابان والهند والنيجر ومالي. ولكن أيضًا ، نيجيريا وغانا وساحل العاج وبيرو. بالإضافة إلى دول أخرى.

للتذكير ، فإن Decreto Flussi هو قانون وضعته الحكومة الإيطالية. يحدد هذا ، كل عام ، عدد العمال غير الأوروبيين الذين يمكنهم العمل داخل الأراضي الإيطالية. مع العلم أنه في عام 2023 ، هناك 82705 وظيفة معروضة للأجانب غير الأوروبيين من 33 دولة.

وبحسب ديكريتو فلوسي ، تمنح الحكومة الإيطالية الجزائريين فرصة الحصول على وظائف تابعة، بخلاف الوظائف الموسمية.

كما تم منح 24105 وظيفة للعمل التابع. مشيرا أن بداية تقديم الطلب ستكون في نهاية مارس 2023.

أما بالنسبة للقطاعات التي تسعى إلى تعزيز فرقها في إيطاليا، فتتمثل في قطاع السياحة والبناء والضيافة والميكانيكا. ولكن أيضًا قطاع النقل البري والاتصالات وبناء السفن والغذاء.