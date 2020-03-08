إيطاليا تفرض الحجر الصحي على 14 مدينة بسبب كورونا

أعلنت السلطات الإيطالية عن فرض الحجر الصحي ابتداء من اليوم الأحد على 14 مدينة منها البندقية السياحية.

وأفاد رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي، فرض الحجر الصحي على 14 مدينة بالكامل، في إطار التدابير المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد بالبلاد.

وأوضح كونتي، في تصريح صحفي نقلا عن وسائل إعلام إيطالية، أن سلطات البلاد شددت إجراءات الدخول والخروج في 14 مدينة.

وأضاف أن المدن المشمولة بالحجر الصحي هي، مودينا وبارما وبياجينزا وريغيوإميليا وبيسارو وريميني وأليساندريا وآستي ونوفارا وفيربانو وفيرسيللي وبادوفا وتريفيسو والبندقية.

وقال المتحدث أن عدد المصابين بفيروس كورونا حول البلاد، بلغ 5 آلاف و883، فيما وصل عدد الوفيات إلى 233 حالة.