إيطاليا تفرض رسوما على زوار البانثيون

سيُلزم الزوار الأجانب الذين يخططون للتوجه إلى المعبد الروماني السابق، البانثيون. الذي يعد من أشهر مناطق الجذب في إيطاليا، بدفع خمسة يورو لدخوله.

ويأتي القرار في أعقاب الاتفاقية الجديدة التي وقعتها وزارة الثقافة الإيطالية. بالإضافة إلى مسؤولي الكنيسة.

وأشار وزير الثقافة الإيطالي ، جينارو سانغيوليانو ، أثناء الاحتفال بالتغيير الجديد ، إلى أنه في غضون ثلاثة أشهر فقط. تمكنت السلطات في هذا البلد من تحديد هدف قائم على الفطرة السليمة ، وهو تكليف بزيارة أشهر المعالم الإيطالية.

اعتبر سانجوليانو هذه الخطوة مسألة حسنة ، وفقًا لتقرير السفر في يورونيوز.و

بعد التغييرات الجديدة ، سيُلزم المسافرون الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا بدفع رسم قدره 2 يورو. في الوقت نفسه ، تم التأكيد على أنه ستكون هناك بعض الاستثناءات فيما يتعلق بالقواعد الجديدة.

وسيتم استبعاد سكان روما ، وكذلك القصر وأولئك الذين يحضرون القداس وموظفو الكنيسة ، من التغييرات الأخيرة.

من إجمالي الإيرادات المحصلة ، ستحصل وزارة الثقافة الإيطالية على 70 في المائة منها للمساعدة في تغطية تكاليف الصيانة. بالإضافة إلى تكاليف التنظيف، بينما ستتسلم الباقي من قبل الأبرشية الرومانية. التي تستخدم بعض الميزانيات للأعمال الخيرية ، وتساعد أيضًا في الحفاظ على المعابد الأخرى.

رسوم لدخول السياح..

بالإضافة إلى فرض رسوم على واحدة من أشهر مناطق الجذب للأجانب. كشفت السلطات في إيطاليا سابقًا أنها ستفرض رسوم دخول ابتداءً من هذا العام للسائحين الذين يخططون لزيارة واحدة من أشهر المدن الإيطالية.

وأعلنت السلطات في إيطاليا العام الماضي أن جميع الأشخاص الذين يخططون لزيارة البندقية سيُلزمون بالحجز ودفع رسوم.

وتم التأكيد على أن التذاكر ستتراوح من 3.25 دولار إلى 10.85 دولار ، في حين أن السعر سيعتمد على الوقت من العام.

كما أكدت السلطات في إيطاليا أن الركاب الذين لا يحملون تذكرة لن يُسمح لهم بدخول هذه المدينة. على الرغم من حقيقة أن التذاكر لن تكون مطلوبة حتى العام المقبل ، إلا أنها ستكون متاحة للسائحين عبر الإنترنت بدءًا من جوان 2022.