إيطاليا تفقد أسطورتها.. “باولو روسي”

توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس الأسطورة الإيطالية “باولو روسي” صانع التاريخ في مونديال 1982.

وقال “أنريكو فاريالي” عبر قناة “راي” الإيطالية: “إنه نبأ محزن.. باولو روسي رحل عن عالمنا”.

في حين لم يتم الكشف عن أسباب وفاة صاحب الـ 64 سنة والذي كان يعمل كمحلل في قنوات “الراي”.

روسي لديه قصة جميلة مع مونديال 1982، أين كتب تاريخ بلاده بأحرف من ذهب وكان النجم الأول لمونديال إسبانيا وهداف البطولة.

“باوليتو” كان قد دخل السجن قبل مونديال 1982 بسبب قضية “مراهانات” قبل أن يعود لمنتخب “الأزوري” وينصب نفسه بطلا قوميا.

فقد نجح “روسي” في تسجيل ثلاثية أمام البرازيل، ثنائية أمام بولندا في نصف النهائي وسجل هدفا في النهائي أمام المانيا الغربية.