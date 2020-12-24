إيطاليا تفند عزمها فتح قنصلية في الصحراء الغربية المحتلة

فندت وزارة الخارجية الإيطالية، الأخبار التي تم تداولها عبر وسائل الإعلام حول فتح قنصلية لها في الصحراء الغربية المحتلة.

وجاء في مذكرة للخارجية الإيطالية، أن إيطاليا تؤكد دعمها لعمل الأمم المتحدة بخصوص القضية الصحراوية.

وأضاف المصدر نفسه، ان إيطاليا تتابع باهتمام بالغ قضية الصحراء الغربية وتضمن الدعم الكامل لعمل الأمم المتحدة.

وكانت مجلة اسبانية الالكترونية تدعى ” أل إسبانيول” قد نقلت معلومة حول الفتح المرتقب لقنصلية إيطالية بالصحراء الغربية.

هذا ونقلت نفس المجلة أيضا خبر مفاده عزم حكومة لشبونة فتح قنصلية في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.

وفي السياق ذاته، فندت الخارجية البرتغالية هي الأخرى هذه الأنباء واصفةً إياها بالأخبار كاذبة والغير صحيحة.

كما استبعدت أن يكون للحكومة البرتغالية أية نوايا في هذا الجانب، مؤكدة أن موقفها بشأن الصحراء الغربية “لم يتغير” وهي تدعم عمل الأمم المتحدة.

وتجدر الإشارة، إلى ان النظام المغربي يحاول منذ أشهر إقناع بعض الدول بفتح قنصليات بالصحراء الغربية.

وذلك للاعتراف بالسيادة الوهمية للمغرب على هذه الأراضي التي تعتبرها الامم المتحدة إقليما غير مستقل.