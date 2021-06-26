إيطاليا تفوز بصعوبة امام النمسا وتتاهل إلى الدور ربع النهائي

حقق المنتخب الإيطالي فوزا صعبا أمسية اليوم السبت بنتيجة 2-1 امام منتخب النمسا في إطار الدور ثمن النهائي من منافسة كاس امم أوروبا 2020 المقامة في 11 مدينة مختلفة بأوروبا.

وإمتدت المباراة إلى الأشواط الإضافية، عقب نهاية الوقت الأصلى بالتعادل السلبي، والتى جمعتهما مساء السبت، على ملعب “ويمبلى” فى العاصمة الإنجليزية لندن، فى ثانى مباريات دور الـ16 من البطولة.

وسجل ثنائية منتخب إيطاليا كلا من فيدريكو كييزا فى الدقيقة الخامسة من الوقت الإضافى الأول، وأضاف ماتيو بيسنا الهدف الثانى فى الدقيقة الأخيرة من نفس الشوط، بينما أحرز ساسا كالادزيتش هدف منتخب النمسا فى الدقيقة 118.

ويواجه المنتخب الإيطالي في الدور ربع النهائي الفاز من مواجهة البرتغال وبلجيكا في الدور ثمن النهائي.