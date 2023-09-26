إيطاليا تقاضي النمسا أمام محكمة العدل الأوروبية

ستقاضي إيطاليا النمسا أمام محكمة العدل الأوروبية بعد أن فرض النمساويون قيودًا على مركبات البضائع الإيطالية. عند ممر برينر لمنع المهاجرين من الدخول.

وقال ماتيو سالفيني، وزير النقل الإيطالي: “يجب حد لهذا العار. في هذه اللحظة، لدينا ثقة في عدالة المحكمة الأوروبية. لا يمكنك أن تتحدث باسم إيطاليا. وتطالب باستقبال وإدماج (المهاجرين) في لامبيدوسا، بينما تغلق الحدود عند ممر برينر. هذه الحكومة ستضع حدا”.

كما تستعد رومانيا لمقاضاة النمسا إذا منعت دخول رومانيا إلى منطقة شنغن مرة أخرى.

وسيجيب نيهامر بأننا لسنا متشددين مع رومانيا فحسب، بل أيضًا مع إيطاليا. فإيطاليا لديها هذه المشكلة مع لامبيدوسا. هناك العديد من المهاجرين هناك ومن الصعب إدارة المشكلة.

وقالت بيترا ستويبر، رئيسة تحرير مجلة دير ستابدارد: “قال نيهامر إنه إذا لم تكن إيطاليا قادرة على التعامل مع هذه المشكلة. فسوف يعلق مؤقتًا نظام شنغن مع إيطاليا ويغلق الحدود مع إيطاليا”.