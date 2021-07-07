إيطاليا تقترب من تحطيم رقم إسبانيا والبرازيل

يواصل منتخب إيطاليا تحقيق نتائج إيجابية بعد فوزهم أمام المنتخب الإسباني سهرة أمس الثلاثاء في نصف نهائي يورو 2020، حيث وصل “الأتزوري” للمباراة 33 دون هزيمة وبات على بعد مباراتين من معادلة رقم البرازيل وإسبانيا.

إيطاليا أيضا بات ثاني أكثر المنتخبات الأوروبية تأهلا لنهائي “اليورو”، بـ 4 مرات خلف المنتخب الألماني الذي لعب في 6 نهائيات، كما أنه النهائي القاري الـ 10 في تاريخ إيطاليا (المونديال واليورو).

هذا وسيواجه المنتخب الإيطالي الفائز بين “المنتخب الإنجليزي” أو “الدنماركي” اللذان سيلعبان سهرة اليوم الأربعاء في “ويمبلي”.