إيطاليا تقدم الدعم المالي والمساعدة في الراحة لمواطني هذه الدول

قررت إيطاليا تقديم إجراء دعم جديد يهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي. لمواطني بعض البلدان الثالثة الذين يتمتعون بوضع إقامة طويل الأمد.

وتقدم المبادرة الجديدة، المشار إليها باسم “مزايا التكامل” أو “Adl”. دخلًا إضافيًا للأسرة ومساعدة في دفع الإيجار لبعض فئات مواطني الدول الثالثة. الذين يقيمون بشكل قانوني في إيطاليا.

وفي المقابل، يُطلب من مواطني الدول الثالثة المؤهلين اتباع مسار شخصي. يتضمن الانخراط في أنشطة التدريب أو التوظيف. إلى جانب المشاركة النشطة في تدابير السياسة.

كما توضح وزارة العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالية، سيتم منح ملحق دخل الأسرة ومساهمة الإيجار. على وجه الخصوص، للعائلات التي يكون أحد أفرادها على الأقل من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو قاصرًا. أو يزيد عمره عن 60 عامًا، أو “في وضع محروم ومسجل في برنامج الرعاية والمساعدة. الذي تديره الخدمات الاجتماعية والصحية الوطنية.

ولا يمكن لمواطني الدول الثالثة الاستفادة من البرنامج إلا بشرط استيفائهم لمتطلبات محددة.

لكي يكون مؤهلاً وقت تقديم الطلب وكذلك طوال فترة الدفع. يجب أن يمتلك مقدم الطلب تصريح إقامة طويل الأجل أو حماية دولية في إيطاليا. أو أن يكون أحد أفراد عائلة مواطن من الاتحاد الأوروبي يحمل تصريح إقامة دائمة.

علاوة على ذلك، لكي يكون مواطنو الدول الثالثة مؤهلين لهذا المخطط. يجب أن يكونوا قد أقاموا في إيطاليا لمدة خمس سنوات على الأقل. مع إقامة متواصلة في السنتين السابقتين مباشرة للطلبات. ينطبق نفس شرط الإقامة على أفراد الأسرة الذين يندرجون ضمن فئات الأهلية لـ Adl.

وبالإضافة إلى ما سبق، تؤكد الوزارة على أنه يجب على مقدم الطلب أيضًا إثبات عدم خضوعه لـ”إجراء احترازي”. وعدم تعرضه لأية تهم خلال السنوات العشر الأخيرة.

فيما يتعلق بالمتطلبات الاقتصادية، تشير الوزارة إلى أنه لكي تكون مؤهلة للحصول على ملحق دخل الأسرة ومساهمة الإيجا. يجب أن تمتلك عائلة مقدم الطلب بشكل مشترك مؤشرًا صالحًا للوضع الاقتصادي المعادل (ISEE) لا يزيد عن 9360 يورو.