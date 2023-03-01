إيطاليا تقدم منحة دراسية جديدة للطلاب الجزائريين

أعلنت السفارة الإيطالية عن استلام طلبات الحصول على منحة دراسية جديدة مفتوحة للجزائريين. منحة “ماما صوفيا” مؤهلة للطلاب الذين يستوفون معايير معينة ويأتون من دول مختلفة ، بما في ذلك الجزائر.

هذا الأخير يسمح لهم بالوصول إلى الدورات التي تقدمها إحدى الجامعات الإيطالية خلال العام 2023/2024.

وتم إطلاق هذه المنحة تكريماً للسفير السابق لوكا أتاناسيو، وتستهدف هذه المنحة العديد من مجالات الدراسة. بما في ذلك التجارة والهندسة المدنية وعلم النفس وعلم الجريمة. الغرض الرئيسي منه هو تعزيز التعليم العالي، ولكن أيضًا اللغة الإيطالية دوليًا.

وهكذا ، ستمول مؤسسة ماما صوفيا 43 منحة دراسية للطلاب من مختلف البلدان، بما في ذلك الجزائر.

وسيتم تنفيذ الدورة بالشراكة مع الحرم الجامعي الإلكتروني للجامعة الإيطالية عن بُعد. وستتضمن برامج البكالوريوس (3 سنوات) والماجستير (5 سنوات).

وتفتح منحة Mama Sofia ما مجموعه 62 مسارًا مختلفًا للفائزين في المسابقة. وبالتالي، فإن الأخير سيغطي الرسوم الدراسية للطالب وتكاليف التسجيل والسفر، وكذلك ضريبة الدراسة الإقليمية.

وتتعلق شروط المنحة بالسن والجنسية ومستوى التعليم. في الواقع، يجب أن يتراوح عمر المرشحين بين 18 و 35 عامًا وقت تقديم الملف. وأن يكون لديهم جواز سفر ساري المفعول خلال نفس الفترة.

ويجب عليهم أيضًا تقديم دليل على شهادة التعليم الثانوي (البكالوريا أو غيرها). التي تم الحصول عليها بعد 12 عامًا على الأقل من الدراسة.

https://www.facebook.com/ItalyinAlgeria/posts/235830822128343

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