إيطاليا تقرر حجرا تاما للبلاد بسبب الموجة الثالثة لكورونا

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إيطاليا تقرر حجرا تاما للبلاد بسبب الموجة الثالثة لكورونا
بقلم نسرين محفوف

تستعد إيطاليا لإغلاق آخر بدءا من غدا الإثنين، حيث سيتم إغلاق جميع الأنشطة التجارية غير الأساسية.

كما سيتم إقرار عدم مغادرة المنزل إلا لأسباب ضرورية للغاية، وذلك فى محاولة لاحتواء الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

وقالت صحيفة ” المساجيرو” الإيطالية إن رئيس إيطاليا سيرجيو ماتارايلا، وقع على مرسوم يتضمن إجراءات عاجلة لمواجهة فيروس كورونا.

وهذا بعد أن وافقت عليه حكومة ماريو دراجى، والذى يتضمن إغلاق جديد لجميع الأنشطة التجارية غير الأساسية.

مع إقرار عدم مغادرة المنزل إلا لأسباب ضرورية للغاية، وهى لأسباب صحية أو للعمل أو لحالات الطوارئ.

وستكون الحانات والمطاعم قادرة فقط على تقديم خدمات الوجبات السريعة وسيحصل الطلاب على دروس عن بعد في هذه المناطق.


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