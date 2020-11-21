إيطاليا تكرّم جزائريين بوسام “فارس النجم الإيطالي”

كرّمت السفارة الإيطالية بالجزائر جزائريان بوسام النجم الإيطالي نظيرا حسبما أعلنته السفارة عبر صفحتها على التويتر.

وسلّم السفيرالإيطالي باسكوالي فيرارا هذين الوسامين لكل من المهندسة المعمارية فريال قاسمي إسياخم وكذا سمير كركاش

ويمنح الوسام فارس النجم الإيطالي من قبل رئيس جمهورية إيطاليا سيرجيو ماتاريلا وبإقتراح من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لويجي دي مايو.

وتم تكريم المعمارية فريال قاسمي إسياخم نظيرا لما قدمته من “الروابط الوثيقة التي نسجتها مع ايطاليا في مجال الهندسة المعمارية و الفنون”.

وجاء تكريم سمير كركاش نتاج لمسيرة دامت 20 سنة من الخدمة على مستوى الخطوط الجوية الإيطالية

ووفق بيان السفارة الإيطالية يعتبر هذا الوسام ثاني وسام مذني للدولة يمنح للإيطاليين والاجانب الذين تمكنوا من كسب علاقات صداقة بين إيطاليا والبلد الذي يعملون فيه .