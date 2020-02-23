إيطاليا تلغي مهرجان البندقية بعد تفشي فيروس كورونا
قررت السلطات الإيطالية اليوم الأحد إلغاء مهرجان البندقية بعد تفشي فيروس كورونا بالبلاد.
وسبق أن قررت الحكومة الإيطالية غلق بلدات في شمالي البلاد ومنع الدخول إليها أو الخروج منها بدون تصريح .
وقررت السلطات الإيطالية إلغاء جميع الأنشطة العامة ومباريات الدوري وكرنفال البندقية بعد إصابة العشرات ووفاة إثنين بفيروس كورونا بإيطاليا
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