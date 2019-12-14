إيطاليا تهنئ الرئيس المنتخب تبون وتتمنى نجاحه في تلبية مطالب الشعب

هنأ وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وجاء في التغريدة التي نشرها الموقع الرسمي لسفارة ايطاليا بالجزائر، على تويتر”تهانينا للرئيس الجزائري المنتخب الجديد، عبد المجيد تبون”.

وأكدت إيطاليا صداقتها التاريخية مع الجزائر في جميع مجالات التعاون الثنائي الاستراتيجي، خاصة السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية، وهذا لمواجهة التحديات معاً بحوض البحر الأبيض المتوسط.

وتمنت إيطاليا النجاح لتبون في الالتزام بتلبية تطلعات الشعب، مؤكدة وقوفها الى جانبه في هذه المرحلة التاريخية.