إيطاليا تواجه خطر الغياب عن المونديال

يواجه المنتخب الإيطالي نظيره السويدي، سهرة اليوم (20.45) بملعب “السان سيرو” لحساب مباراة العودة في الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال روسيا.

لاعبو إيطاليا، وبعد الخسارة ضد السويد في الذهاب بنتيجة هدف لصفر، مطالبون بقلب النتيجة تصحيح الأمور والتأهل الى كأس العالم.

ويعيش الأتزوري، بقيادة “فينتورا” ضغطا كبيرا، خاصة بعد الأداء السيء والوجه الشاحب الذي ظهر به رفقاء “بوفون” في مباراة الذهاب.

في نفس السياق، أكد قائد المنتخب “بوفون” أنه لا مجال للخطأ سهرة اليوم، وعلى الجميع التركيز وقلب النتيجة على السويد.

من جهة أخرى، يحلم المنتخب السويدي بالتأهل للمونديال هذه المرة بعد فشلهم في التأهل لمونديال البرازيل بخسارتهم في المباراة الفاصلة ضد البرتغال.