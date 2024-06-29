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الرياضة

إيطاليا تودع يورو 2024 بعد الخسارة أمام سويسرا

بقلم عزبز طالبي
إيطاليا تودع يورو 2024 بعد الخسارة أمام سويسرا
سويسرا
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أقصى منتخب سويسرا حامل لقب اليورو السابق منتخب إيطاليا بعد الفوز أمامه بثنائية نظيفة، في مفاجأة من العيار الثقيل.
وقدم منتخب سويسرا اداء و مستوى كبير جدا، في مباراة اليوم، بفضل اللاعبين الذين كان لهم الفضل في قيادة منتخبهم للتأهل إلى ربع نهائي المسابقة الأوروبية.

وينتظر منتخب سويسرا الفائز من مباراة سلوفاكيا و إنجلترا، لموجهته في الربع النهائي الذي سيكون مثيرا هو الأخر.

وسجل منتخب سويسرا 7 اهداف، في البطولة، سجل منها لاعبو بولونيا 3 اهداف وصنعوا كاملة.

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