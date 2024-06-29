إيطاليا تودع يورو 2024 بعد الخسارة أمام سويسرا

أقصى منتخب سويسرا حامل لقب اليورو السابق منتخب إيطاليا بعد الفوز أمامه بثنائية نظيفة، في مفاجأة من العيار الثقيل.

وقدم منتخب سويسرا اداء و مستوى كبير جدا، في مباراة اليوم، بفضل اللاعبين الذين كان لهم الفضل في قيادة منتخبهم للتأهل إلى ربع نهائي المسابقة الأوروبية.

وينتظر منتخب سويسرا الفائز من مباراة سلوفاكيا و إنجلترا، لموجهته في الربع النهائي الذي سيكون مثيرا هو الأخر.

وسجل منتخب سويسرا 7 اهداف، في البطولة، سجل منها لاعبو بولونيا 3 اهداف وصنعوا كاملة.

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