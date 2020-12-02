إيطاليا تُؤكد على دور الجزائر في بناء السلم بشمال إفريقيا والساحل

تباحث نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني المكلف بالنشاط الخارجي، مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأوروبية بغرفة النواب الإيطالية يارو فاسينو.

وتناول اللقاء والذي انعقد اليوم الأربعاء بتقنية التواصل المرئي، العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، والبحث المشترك عن فرص تعزيز التعاون البرلماني بين المجلسين.

كما تطرق الطرفان، إلى مسائل ذات الاهتمام المشترك في صيانة السلام والأمن على الصعيد العالمي.

أين أكد بيار فاسينو على الدور المركزي للجزائر في بناء السلم والأمن في شمال إفريقيا والساحل.

ودعا إلى ضرورة أداء الأمم المتحدة لمهامها الخاصة في إقليم الصحراء الغربية كما تقره القرارات واللوائح ذات الصلة.

ومن جانبه أكد حميد بوشارف، على علاقات الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي تجمع البلدين، وكذا التنسيق والتشاور حول المسائل الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وذكر نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، بالمسائل الكبرى في السياسة الخارجية للجزائر التي تقوم على الشرعية الدولية، ودعم الشعوب المستعمرة في تقرير مصيرها.

بالإضافة إلى احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحل النزاعات بالطرق السلمية والتضامن بين الشعوب.

وأشار بوشارف، إلى الأوضاع في مالي وليبيا والصحراء الغربية.