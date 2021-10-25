إيطاليا: رجل يتوسل الشرطة إمضاء عقوبته في السجن بدلا من البقاء مع زوجته

طالب رجل ألباني يبلغ من العمر 30 عاما ويعيش في غيدونيا مونتيشيليو بالقرب من روما، في إيطاليا. بسجنه بدلا من البقاء في المنزل. لأنه لم يعد قادرا على التعايش القسري مع زوجته.

وقالت قوات الدرك الإيطالي يوم أمس الأحد إن رجلاً مكلفاً بالإقامة في إيطاليا. ظهر في مركز للشرطة يطلب أن يُسجن لأنه وجد الحياة في المنزل مع زوجته لا تطاق.

وأفاد بيان صادر عن شرطة تيفولي أن الرجل. وهو ألباني يبلغ من العمر 30 عامًا يعيش في غيدونيا مونتيشيليو بالقرب من روما. “لم يعد قادرًا على التعايش القسري مع زوجته”.

وتابع البيان “بسبب هذا الموقف، فضل الفرار وتقديم نفسه بشكل عفوي إلى رجال الشرطة. من أجل المطالبة بتطهير عقوبته من وراء القضبان”.

أريد أن أذهب إلى السجن..

وأكد البيان أن الرجل كان رهن الإقامة الجبرية لعدة أشهر بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات. وكان من المقرر أن يظل كذلك لعدة سنوات أخرى.

وأضاف “كان يعيش في المنزل مع زوجته وعائلته. لم يعد الوضع يسير على ما يرام”.

وقال للشرطة “اسمع، حياتي المنزلية أصبحت جحيماً، لا يمكنني تحملها بعد الآن، أريد أن أدخل السجن.”

وتم القبض على الرجل على الفور لمخالفته إقامته الجبرية وأمرت السلطات القضائية بنقله إلى السجن.