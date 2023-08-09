إيطاليا.. مصرع 41 مهاجرًا بعد غرق قاربهم قبالة جزيرة لامبيدوزا

لقي 41 مهاجرا حتفهم في غرق سفينة قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الإيطالية “إنسا”.

ووفقا لـ “إنسا”، فإن المهاجرين كانوا قد انطلقوا الأسبوع الماضي على متن قارب من صفاقس بتونس باتجاه إيطاليا.

وأضاف المصدر نفسه، إن 4 نجوا من الحادث أبلغوا رجال الإنقاذ أنهم كانوا على متن هذا القارب الذي غرق وهو في طريقه إلى الشواطئ الإيطالية.

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