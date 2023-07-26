إيطاليا: وفاة 7 أشخاص جراء حرائق الغابات وإغلاق مطار باليرمو

أغلق مطار باليرمو في صقلية أنشطته بين مساء الاثنين وظهر الثلاثاء بسبب حريق في محيط قريب يهدد المطار.

ووفقًا لـ Aviation 24، اقتربت رياح Sirocco من المطار، مما جعل بعض الركاب غير قادرين على الدخول أو الخروج. من مبنى الركاب بسبب انتشار الدخان والحريق.

ولا يزال معظم حركة المرور على الطريق غير مسموح به، وقد تواجه القطارات أيضًا قيودًا أو تأخيرات. بينما تم بالفعل إلغاء العديد من الرحلات الجوية.

وسجلت باليرمو يوم الاثنين درجة حرارة بلغت 47 درجة مئوية. مما يجعلها أكثر الأيام حرارة على الإطلاق في المدينة ، مع الإبلاغ عن أضرار جسيمة للمنازل.

وتسببت العواصف وحرائق الغابات في إيطاليا في سقوط سبعة ضحايا بينما يتم إجلاء المئات من منازلهم.

وبشكل أكثر تحديدًا ، تسببت حرائق الغابات في جنوب إيطاليا في مقتل ثلاثة أشخاص. حيث لم يتمكنوا من مغادرة منطقة الخطر في الوقت المحدد. بينما لقي أربعة أشخاص مصرعهم بسبب العواصف التي حدثت في الجزء الشمالي من البلاد. من بينهم تبلغ من العمر 16 عامًا كانت في رحلة تخييم. وتسبب هطول الأمطار الغزيرة في سقوط شجرة على خيمتها.

“لم نر شيئًا مثله من قبل. كنا محاطين بالنيران. لم نتمكن من الذهاب إلى أي مكان. قضينا الليل في الساحة. قال أحد سكان سان مارتينو ديلي سكيل لوكالة أنباء أنسا الإيطالية ، “كانت هذه لحظات مروعة”.

بالإضافة إلى ذلك، أفادت الفنادق في جميع أنحاء المدينة أن عدد الأشخاص في المستشفيات. وأولئك الذين يطلبون المساعدة بسبب الأمراض المرتبطة. بالحرارة قد زاد بشكل كبير في الـ 24 ساعة الماضية. كان لا بد من إجلاء مئات الأشخاص لأن الدخان جعل الهواء غير قابل للتنفس. بينما طلب مئات آخرون المساعدة في المراكز الطبية لاستنشاق الدخان.