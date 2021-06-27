إيطاليا.. 31 مباراة دون هزيمة والسلسلة متواصلة !

يواصل المنتخب الإيطالي تحقيق أفضل النتائج طوال تاريخه في كرة القدم، الأتزوري وصلوا للمباراة رقم 31 دون هزيمة ليحطموا رقمهم السابق الذي توقف بـ 30 مباراة دون هزيمة ليؤكد أشبال “مانشيني” أنهم عازمون على المضي قدما لتحقيق أفضل النتائج.

وحقق “الأتزوري” 26 انتصارا مقابل 5 تعادلات، وسجل لاعبوه خلالها 83 هدفا، وحافظوا على نظافة شباكهم في 23 مباراة بينما استقبلت شباكهم 8 أهداف فقط.

وأشار الحساب الرسمي لنهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم على موقع “تويتر” إلى أن منتخب إيطاليا سجل رقما قياسيا جديدا بتحقيقه الفوز الـ12 على التوالي، متخطيا بذلك رقمه القياسي السابق الذي سجله خلال عام 2019 برصيد 11 انتصارا متتاليا تحت قيادة مديره الفني الحالي أيضا روبرتو مانشيني.