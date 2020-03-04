إيطالي يطرد 150 عاملا تعسفا من مؤسسة صومياز لإنتاج الأسمدة بوهران

تجمع عشرات عمال صومياز بشركة سورفارت لإنتاج الأسمدة التابعة لمجمع سوناطراك أمام مقر ولاية وهران احتجاجا على قرار توقيف أكثر من 150 عاملا.

العمال المحتجون عبروا عن سخطهم واستنكارهم لقرار المدير الإيطالي طردهم تعسفا بعد سنوات من الخدمة في ظروف مهنية صعبة تعرض خلالها العديد منهم لأمراض نتيجة استنشاقهم للامونياك.

العمال الذين رفعوا لافتات بها شعارات تندد بالظلم الذي راحوا ضحيته من بينها لا للطرد التعسفي، و170 عاملا مصيرهم التشرد وعائلاتهم.

ناشدوا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التدخل لإنصافهم واسترجاع حقهم المسلوب من قبل مدير أجنبي أذاقهم كل أساليب الحقرة والظلم والعبودية ببلدهم الأم.

