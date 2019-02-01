إيغيل: “الرابطة رفضت تأجيل مباراتنا أمام تاجنانت”

حمل مدرب نصر حسين داي، مزيان إيغيل، الرابطة المحترفة، جزء من مسؤولية تعادل فريقفه أمام دفاع تاجنانت، لرفضها تأجيل اللقاء.

وصرح ايغيل، للإذاعة الوطنية: “طالبنا من الرابطة تأجيل مباراتنا أمام دفاع تاجنانت، لكنهم رفضو، وأُجبرنا على خوضها باللاعبين المتاحين”.

وأضاف: “كان لدينا العديد من الغيابات، بسبب الإصابات الناجمة عن الإرهاق وكثافة البرمجة بالنسبة لفريقينا الذي يشارك في منافسة إفريقية”.

وتابع: “فضلنا إراحة بعض لاعبينا على غرار قاسمي، وهو ما انعكس على آدائنا، ونتيجة التعادل السلبي التي سجلناها أمام دفاع تاجنانت”.