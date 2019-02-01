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إيغيل: “الرابطة رفضت تأجيل مباراتنا أمام تاجنانت”

الرياضة
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إيغيل: “الرابطة رفضت تأجيل مباراتنا أمام تاجنانت”
بقلم كريم.تيغرمت

حمل مدرب نصر حسين داي، مزيان إيغيل، الرابطة المحترفة، جزء من مسؤولية تعادل فريقفه أمام دفاع تاجنانت، لرفضها تأجيل اللقاء.

وصرح ايغيل، للإذاعة الوطنية: “طالبنا من الرابطة تأجيل مباراتنا أمام دفاع تاجنانت، لكنهم رفضو، وأُجبرنا على خوضها باللاعبين المتاحين”.

وأضاف: “كان لدينا العديد من الغيابات، بسبب الإصابات الناجمة عن الإرهاق وكثافة البرمجة بالنسبة لفريقينا الذي يشارك في منافسة إفريقية”.

وتابع: “فضلنا إراحة بعض لاعبينا على غرار قاسمي، وهو ما انعكس على آدائنا، ونتيجة التعادل السلبي التي سجلناها أمام دفاع تاجنانت”.


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