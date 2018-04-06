إيغيل: ” على تايدر أن يشرح لنا سبب مغادرته قبل 5 دقائق عن نهاية اللقاء”

طالب مساعد مدرب المنتخب الوطني، مزيان إيغيل، من اللاعب الدولي سفير تايدر بتفسيرات عقب مغادرته للملعب خلال المباراة الودية التي جمعت المنتخب الجزائري أمام نظيره الإيراني.

وقال إيغيل في تصريح له عبر أمواج القناة الإذاعية الثالثة موضحا:

“لا يوجد أي حالة إسمها تايدر بالنسبة لي..كل ما في الأمر أنها خيارات المدرب ويجب إحترامها، خصوصا اننا قلنا لتايدر أنه لن يلعب اللقاء”.

وأضاف: ” تايدر تم إخباره أنه لن يلعب إلا في حالة طارئة، صحيح أنه كان متأثرا لكنه لم يحدث أي ثورة في غرف تغيير الملابس”.

وأضاف:” عليه أن يشرح لنا سبب مغادرته أرضية الميدان، كما أن قرارات المدرب لا يتم مناقشتها”.