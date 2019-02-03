إيغيل: “علينا التركيز على إمكانياتنا أكثر من التفكير في قوة المنافس”

إعترف مدرب نصر حسين داي، مزيان إيغيل، بقوة منافسهم في كأس الكاف، نادي بيترو أتليتيكو، وطالب لاعبيه بالتركيز على إمكانياتهم.

وصرح إيغيل، لتلفزيون “النهار”، في هذا الخصوص: “نملك معلومات عن هذا الفريق، وعاينا فيديو لآخر مباراة له في البطولة”.

وأضاف: “بيترو أتليتيكو، يلعب كرة نظيفة، ويملك إمكانيات جيدة، لكن بوصولنا لهذا المستوى لا يجب التخوف من قيمة المنافس”.

وتابع: “علينا دخول هذه المواجهة بالتفكير والتركيز في إمكانياتنا، ومؤهلاتنا، أكثر من أي شيء آخر، وسنرى النتائج في الأخير”.

يذكر أن نصر حسين داي، سيواجه أمسية اليوم الأحد، نادي بيترو أتليتيكو الأنغولي، بملعب “5 جويلية”، لحساب كأس الكاف.