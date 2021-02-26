إيغيل: “غوارديولا محق ومحرز يعيش أيام جميلة في السيتي”

ساند مزيان ايغيل مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا بخصوص الطريقة التي ينتهجها، مضيفا أن محرز يعيش أيام جميلة في السيتي.

وصرح ميزان ايغيل، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: ” غوارديولا محق في الطريقة التي ينتهجها بتدوير تشكيلة الفريق من مباراة لأخرى، بدليل النتائج التي يحققها الفريق هذا الموسم”.

وأضاف المدرب السابق لشبيبة الساورة: “السيتي يخوض مباريات عديدة، في منافسات مختلفة، وهذه الطريقة، تريح للاعبين وتضمن جاهزيتهم”.

وبخصوص وضعية قائد الخضر، أضاف مزيان إيغيل: “محرز يعيش أيام جميلة في السيتي، يجب أن نتركه ليركز على عمله، هو قادر على تقرير مصيره لوحده”.