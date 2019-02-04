“إيغيل” :”لاعبونا رفعوا التحدي وفوزنا مُستحق”

عبّر، مزيان إيغيل، المُدرب الجديد لـ”نصر حسي داي” عن سعادته البالغة بالفوز الذي حققه أشباله، على حساب “بيترو أتليتيكو” الأنغولي.

وصرّح قائلا خلال الندوة الصُحفية التي لُعبت سهرة أمس الأحد :”لقد سعينا للتسجيل بشكل مُبكر، من أجل حسم اللقاء لصالحنا”.

وأردف :”تمكنا من الوصول لمرادنا، وسيرنا بقية أطوار المواجهة بشكل ذكي، لأننا نعرف بأننا لن نكون قادرين على الصمود بدنيا”.

وختم :”واجهنا صعوبات كبيرة لإخراج الكُرة من منطقتنا، ولكن عناصري عرفت كيفية رفع التحدي للحصول على ثلاث نقاط مُهمة جدا”.