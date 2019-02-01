إيغيل: “نطمح لمواصلة التقدم لكننا متخوفون من الإرهاق”

أبدى مدرب نصر حسين داي، مزيان إيغيل، تخوفه من الإرهاق الذي يعاني منه لاعبيه، قبل مواجهة بيترو أتليتيكو الأنغولي.

وصرح إيغيل، في هذا الخصوص، للإذاعة الوطنية: “الشيء الوحيد الذي أتخوف منه قبل مواجهة بيترو أتليتيكو، هو الإرهاق لدى لاعبينا”.

وأضاف: “هدفنا تحقيق نتيجة ايجابية أمام بيترو أتليتيكو، للبقاء دائما في سباق هذه المنافسة الإفريقية والذهاب لأبعد حد ممكن”.

وتابع: “بيترو أتليتيكو، فريق معروف إفريقيا، ويطبق كرة جيدة، رغم ذلك سنعمل على تحقيق نتيجة ايجابية لمواصلة المشوار”.

يذكر أن نصر حسين داي، سيستقبل، نادي بيترو أتليتيكو الأنغولي، الأحد المقبل، بملعب “5 جويلية” لحساب كأس الكاف.