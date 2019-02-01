إيغيل: “يستحيل علينا مواصلة تطبيق رزنامة الرابطة كما هي عليه”

إنتقد مدرب نصر حسين داي، مزيان إيغيل، البرمجة الخاصة بمباريات فريقه في البطولة الوطنية، بالنظر لتأثيرها على مردود وجاهزية لاعبيه.

وصرح إيغيل، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “من المستحيل علينا مواصلة تطبيق برنامج الرابطة كماهي عليه، بالنظر لمشاركتنا في المنافسة الإفريقية”.

وأضاف: “نخوض برمجة جد مكثفة من المباريات، بين البطولة الوطنية، وكأس الكاف، ما انعكس سلبا على مردود الفريق، وجاهزية لاعبينا”.

وتابع: “سنخوض من 8 إلى 9 مباريات شهر فيفري الجاري، وهذا أمر غير معقول بالنسبة للاعبين، لعدم تمكنهم من الإسترجاع”.

وأردف إيغيل: “نتمنى من مسؤولي الكرة الجزائرية، مراعاتنا في البرمجة، ووضعنا في ظروف أحسن، لتقديم أفضل ما لدينا”.