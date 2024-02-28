إيفاد أئمة إلى مسجد باريس وعدد من بلدان إفريقية وأوروبية لإقامة صلاة التراويح

أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم بالعاصمة، على اجتماع تنسيقي مع عميد مسجد باريس الكبير، شمس الدين حفيز.

وخلال الإجتماع تم مناقشة جملة من المسائل تتعلق بضمان التأطير الروحي والديني للجالية الوطنية المقيمة بالخارج.

وفي تصريح له عقب الاجتماع أكد بلمهدي، أن هذا اللقاء يأتي انطلاقا من توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون والتزاماته تجاه الجالية الوطنية في الخارج.

أضاف بلمهدي أنه سيتم العمل على إيفاد أئمة لإقامة صلاة التراويح بالمسجد تحسبا لحلول شهر رمضان الكريم”.

وكشف بلمهدي بالمناسبة عن إيفاد الجزائر لـ 60 إماما نحو 6 بلدان إفريقية وأوروبية عدا فرنسا”. كما اكد الوزير أن الأمر يتم بالتنسيق مع مسجد باريس.

وتايع بلمهدي في هذا الشأن بأن هذه الخدمة تبقى واجبا وطنيا, يحرص ويلح عليه رئيس الجمهورية من أجل ضمان التكفل الروحي بأبناء الجالية الوطنية في الخارج.

كما ان تزويد مسجد باريس الكبير بحصة جديدة من مصحف الجزائر المكتوب بتقنية البراي والذي يوزع بأوروبا كما في إفريقيا, يندرج أيضا ضمن هذه الغاية.

من جهته، أشار حفيز الى أنه “يتم حاليا التحضير لدخول معهد ابن باديس (مقر القنصلية الجزائرية بفيتري سابقا) خلال شهر سبتمبر المقبل لضمان مواصلة تكوين الأئمة”.