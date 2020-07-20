إيفاد فرق الرقابة التقنية من ولايتي قسنطينة وجيجل لمعاينة أضرار الهزة الأرضية بميلة

أوفد وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري فرق الرقابة التقنية من ولايتي قسنطينة وجيجل لمعاينة أضرار الهزة الأرضية التي تضربت ولاية ميلة.

ووفق مصادر النهار اونلاين فإن مهام الفرق محصورة في تحديد وضعية السكنات المتضررة من الهزة التي ضربت المنطقة الجمعة الماضي.

ويشارك في تحديد وضعية السكنات المتضررة من الهزة كل من الحماية المدنية ومصالح البلدية والدائرة وكذا ممثلي السكان.

وللإشارة فقد ضربت هزة أرضية الجمعة الماضي على الساعة التاسعة و12 دقيقة، وبلغت شدتها 4.5 درجات على سلم ريشتر شمال سيدي مروان بميلة.

وتسببت الهزة في تشققات في أسقف المنازل وسقوط بعض الصخور على مستوى سد بني هارون

كما تم تسجيل هزة أخرى اليوم بشدة 3.2 على سلم ريشتر شرق الحمالة التابعة لولاية ميلة .